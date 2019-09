Tavira celebra o Mês Sénior com muitas atividades para os mais idosos

Outubro é o Mês Sénior e, nesse sentido, a Rede Social de Tavira, no âmbito do Grupo Idade Sénior (GIS), procedeu ao planeamento de um conjunto de atividades de carácter informativo, pedagógico e cultural.

O objetivo desta iniciativa passa por incrementar a participação da população sénior na vida da comunidade e proporcionar um mês mais animado, numa perspetiva de valorização do envelhecimento ativo.

As comemorações arrancam no dia 2 de outubro, quarta-feira, numa tarde repleta de animação e música popular portuguesa, no Mercado da Ribeira.

O dia 9 de outubro é dedicado ao teatro, com uma comédia musical que enfatiza a cultura popular, também no Mercado da Ribeira.

A manhã do dia 16 de outubro é orientada para uma reflexão, no âmbito da temática da saúde e do envelhecimento, com um encontro formativo, na Biblioteca Municipal Álvaro de Campos, em colaboração com o Centro Internacional sobre o Envelhecimento (CENIE).

A tarde de quarta-feira, dia 23 de outubro, no Jardim do Coreto, é reservada a um desfile etnográfico, numa perspetiva de recordar as vivências e celebrar as representações sociais das principais atividades dos participantes.

Já manhã do dia 27 de outubro, sexta-feira, haverá uma caminhada intergeracional, com partida do Largo da Igreja (freguesia de Santa Luzia), no âmbito do Programa de Promoção da Atividade Física do concelho de Tavira, tendo em vista a sensibilização e valorização do envelhecimento ativo e saudável.

Por fim, no dia 30 de outubro, o programa encerra com a Gala Sénior no Hotel Vila Galé Tavira, a partir das 12h00.

A este nível será também conferido destaque ao reconhecimento de voluntários/as com 65 ou mais anos de idade, numa ótica de valorização da participação cívica.

Complementarmente, no decurso do mês, as entidades com trabalho de proximidade com a população sénior e com o intuito de consolidar uma perspetiva de abertura à comunidade e cooperação interinstitucional, dinamizam «Dias abertos à comunidade», um conjunto de ações de carácter diversificado.