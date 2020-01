Tavira aposta na promoção turística com material de divulgação

Com o intuito de valorizar a oferta turística de Tavira, a autarquia tem vindo a desenvolver um conjunto de ações com vista a promover as atividades direcionadas para os segmentos de turismo cultural, religioso e natural.

Neste sentido, foram produzidos diferentes materiais promocionais, desde mapas, guias (natureza, igrejas, história), audioguias, percursos de descoberta, folhetos individuais de visitação de catorze templos religiosos existentes na cidade, assim como um filme promocional que alcançou o primeiro lugar, em novembro do ano passado, no Festival ART&TUR, na categoria gastronomia.

De modo a complementar e reforçar esta estratégia, foram colocadas placas de sinalética em 35 edifícios do concelho, tendo-lhes sido associado um QRCode.

A par disto, a edilidade avançou com a colocação de mais doze estruturas mupi como meio de difusão dos guias e da programação cultural e desportiva do concelho.

Todos os materiais estão disponíveis em português, inglês, castelhano e francês e resultam num investimento de 195078,10 euros acrescidos de IVA, o qual teve uma comparticipação de 117046,86 euros, também com respetivo acréscido do IVA. Este apoio corresponde a 60 por cento do investimento.

As iniciativas foram promovidas no âmbito da candidatura Qualificação e Promoção Turística e Cultural de Tavira Todo o Ano, co-financiadas pelo Programa Operacional do Algarve – CRESC Algarve 2020, inserido no Portugal 2020 e apoiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER).