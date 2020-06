Tavira ajuda Portugal a brilhar em concurso de Boas Práticas ambientais

Cidade algarvia contribuiu para o pódio nacional.

As localidades de Tavira, Alcobaça e Cantanhede deram a Portugal o terceiro lugar, no concurso de Boas Práticas, promovido pela Blue Flag e pela Foundation for Environmental Education, na temática poluição.

A boa prática nacional distinguida pelo júri do concurso foi «Goby—o que come o peixe?», uma estrutura de rede metálica para deposição de plásticos da autoria do escultor Carlos de Oliveira Correia.

A escultura foi instalada, na Ilha de Tavira, pela empresa municipal Taviraverde, com o objetivo de consciencializar para as questões ambientais e alertar para o problema da poluição dos oceanos e das praias, sobretudo, no que se refere à utilização única de plásticos.

Neste sentido, os utentes foram incentivados a recolher o plástico do areal para alimentar o Goby. Estes «animais» surgiram no âmbito da iniciativa «Caça Plásticos», do Exploratório-Centro Ciência Viva de Coimbra.