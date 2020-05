Tavira adota conjunto de medidas para combater a fome na pandemia

Autarquia também realojou sem-abrigo e vai adquirir tablets e computadores para as crianças.

O município de Tavira adotou um conjunto de medidas urgentes e excecionais centradas na promoção da saúde e inclusão social da população mais vulnerável, para enfrentar o atual estado de pandemia, nomeadamente a nível alimentar.

O objetivo passa por «aumentar a proteção dos grupos mais frágeis e atenuar o impacto socioeconómico na população».

Assim, é realizado um serviço de refeições gratuitas, em regime de take-away, em todas as freguesias tavirenses. Este auxílio é realizado com a colaboração do Centro Social de Nossa Senhora das Dores (Santa Catarina da Fonte do Bispo), Centro Paroquial de Cachopo, Centro Social de Santo Estêvão, Casa do Povo da Luz e Centro Humanitário da Cruz Vermelha Portuguesa e resulta na distribuição de mais de 80 refeições diárias.

Na cidade também há um serviço de refeições gratuitas em regime de take-away. Conta com a cooperação do Centro Humanitário da Cruz Vermelha de Tavira e serve diariamente 113 refeições.

Cerca de 240 famílias de Tavira beneficiam da entrega de um conjunto de senhas que garante a possibilidade de aquisição de bens alimentares essenciais -Voucher de Suplemento Essencial (VSE).

Neste período conturbado, a autarquia também atribuiu um apoio financeiro de 5720 euros à Fundação Irene Rolo, com o objetivo de manter o fornecimento das refeições diárias, no âmbito do projeto Chefe à Porta.

Para além destes apoios já em vigor, a Câmara Municipal de Tavira prevê, caso a situação de carência alimentar persista ou evolua para uma maior necessidade de resposta, avançar com a disponibilização diária de mais 500 refeições quentes em regime de take-away, sendo que para o efeito terá de contar com a ajuda da Santa Casa da Misericórdia de Tavira, do Centro Humanitário de Tavira e da cantina da Escola EB1 da Horta do Carmo.

Quanto às pessoas em situação de sem-abrigo, a edilidade implementou um sistema de alojamento provisório de 20 camas, todas elas ocupadas neste momento, em quartos modulares/contentor, fornecendo alimentação diária e kits de higiene. Durante este período foram realojadas mais seis pessoas em residências partilhadas.

Na educação, a autarquia promoveu a abertura de duas cantinas escolares, também em regime de take-away, para que os alunos possam usufruir de refeições diárias. 60 alunos do pré-escolar e do 1º Ciclo do Ensino Básico do concelho procuraram este apoio. A par desta medida, a Câmara Municipal assegura a abertura das escolas, uma vez por semana, para que as crianças tenham acesso ao serviço de fotocópias e impressões.

Ainda com o intuito de facilitar o estudo em casa, encontra-se em fase de procedimento a aquisição de 239 tablets, 68 computadores e 43 routers GSM, que serão distribuídos pelos alunos sinalizados sem acesso às novas tecnologias de comunicação.