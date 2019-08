Taça do Algarve de Petanca bateu recordes de participação

Foi «um verdadeiro sucesso» a prova disputada no passado domingo, 25 de agosto, na Zona Ribeirinha de Portimão, na variante de triplete masculinos e doublete femininos.

Foram batidos todos os recordes anteriores com a participação de 214 atletas – 192 masculinos, em representação de 64 equipas de 27 clubes, e 22 femininos, de 11 equipas de sete clubes.

A competição foi promovida pela Federação Portuguesa de Petanca no âmbito da Cidade Europeia do Desporto 2019. A Associação do Barlavento Algarvio e Sudoeste Alentejano foi a que teve mais participantes, contando com 42 formações de 15 clubes, seguida da Associação do Algarve, com 17 equipas de sete clubes, e das Associações das Zonas Norte e Centro, ambas com oito equipas de seis clubes.

Na Taça do Algarve Masculina, o primeiro lugar foi conquistado pelo Clube Petanca Escola de Loulé, enquanto na Taça do Algarve Feminina, a vitória foi para a Associação de Petanca Vale da Telha.

A Taça Cidade de Portimão Masculina foi para o museu do Clube Desportivo e Recreativo Quarteirense, enquanto a vertente feminina foi ganha também pelo Clube Petanca Escola de Loulé.