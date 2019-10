Suzy Constantino mostra as suas «Memórias» no IPDJ de Faro

Inaugurou no dia 27 de outubro, na Galeria de Exposições da Direção Regional do Algarve do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), em Faro, a exposição de pintura e colagem «Memórias», de Suzy Constantino.

Esta mostra representa o percurso de vida da artista e tudo aquilo que a fez crescer. Através da pintura e da colagem, Suzy Constantino apresenta-nos fragmentos da sua história, num legado de alegria, emoção e criatividade.

Nascida e criada no sul do país, Suzy Constantino é uma algarvia que preza o encanto do mar e a tranquilidade do campo. Estudou artes e atualmente é professora de expressão artística na Associação de Saúde Mental do Algarve (ASMAL).

Também organiza workshops e oficinas dirigidas a crianças, jovens e adultos em que promove a criatividade e a ideia de que todos temos pequenos artistas dentro de nós, trabalho que iniciou em 1998 e que desenvolve um pouco por todo o Algarve.

Por influência de ser escuteira há 35 anos, o seu lema de vida é como Baden Powell, o criador do escutismo, disse, «deixar este mundo um pouco melhor que o encontraram, seja através de boas ações, boas intenções ou boas obras de arte».

«Memórias» está patente ao público até ao dia 19 de novembro e pode ser visitada de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 18h00, na Galeria de Exposições da Direção Regional do Algarve do IPDJ, na Rua da PSP, em Faro.