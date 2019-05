Success Work tem 1000 empregos para o Algarve

A empresa algarvia de trabalho temporário Success Work, conhecida comercialmente por SW, promove durante o mês de junho, uma campanha itinerante (roadshow) na região com o objetivo de recrutamento e seleção de mil novos colaboradores para o sector hoteleiro.

A iniciativa irá decorrer em vários espaços comerciais na região do Algarve, nas seguintes datas:

1 e 2 de junho (10h às 23h) – Algarve Outlet (Olhão);

de junho (10h às 23h) – Algarve Outlet (Olhão); 7, 8 e 9 de junho (10h às 00h) – Forum Algarve (Faro);

de junho (10h às 00h) – Forum Algarve (Faro); 15 de junho (9h às 13h) – Mercado Municipal de Faro;

de junho (9h às 13h) – Mercado Municipal de Faro; 22 e 23 de junho (10h às 22h) – Albufeira Shopping;

de junho (10h às 22h) – Albufeira Shopping; 29 e 30 de junho (10h às 00h) – Aqua (Portimão);

No âmbito do processo de recrutamento e seleção preconizado para o Roadshow, todas as candidaturas recepcionadas serão devidamente analisadas por técnicos especializados em recursos humanos. Após uma triagem prévia de todas as candidaturas, serão agendas as respetivas entrevistas de emprego.

Em função do perfil do candidato, será delineado pela SW Academy um plano de formação, que contemplará formação em sala e formação on the job, com o acompanhamento permanente de formadores especializados no sector da hotelaria, que permitirá a plena integração do colaborador no mercado de trabalho através da SW.

A SW Academy é um projeto que foi lançado no ano de 2018, inserindo-se na estratégia de inovação preconizada pela Administração da empresa, que tem em consideração a dificuldade do sector hoteleiro na contratação de colaboradores qualificados.

Com um ano de existência, a SW Academy tem sido um projeto muito bem aceite pelos clientes da SW, uma vez que garante uma melhor integração dos colaboradores no local de trabalho, e consequentemente, o fornecimento de um serviço de qualidade superior.

A SW considera que todas as pessoas têm potencial para trabalhar no sector hoteleiro. Para tal, é necessário efetuar uma análise rigorosa do seu perfil, avaliar as suas expetativas, delinear um plano formativo, e efetuar um acompanhamento especializado, que permita a integração profissional com sucesso.