Startup Portimão estimula empreendedorismo com iniciativa online

Iniciativa online contorna obstáculo chamado COVID-19.

A Startup Portimão vai lançar o 1º Bootcamp de Aceleração Online no Algarve totalmente virtual. A iniciativa está marcada para os dias 21 e 22 de abril e 4 e 5 de maio, seguindo as boas práticas internacionais de incubadoras e centros de empreendedorismo em todo o mundo, que não estão a suspender as iniciativas, mas sim a reinventar-se e a estimular o espírito empreendedor.

Através do lançamento deste bootcamp, pioneiro a nível regional, a StartUp Portimão pretende «reinventar o ecossistema empreendedor algarvio e minimizar os efeitos negativos da pandemia a médio prazo, oferecendo soluções alternativas que viabilizem as atividades agendadas».

As Smart Cities e os ODS – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável vão ser os dois temas transversais a todos os momentos deste bootcamp, cujas sessões serão em inglês.

Por um lado, irá procurar-se identificar startups e projetos ligados às áreas da incubadora – as Smart Cities, que de alguma forma melhorem a vida de quem vive, trabalha ou visita as cidades. Por outro lado, pretende-se que os empreendedores desenvolvam negócios sustentáveis e «do futuro» – que contribuam para alcançar os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

Os dias 21 e 22 de abril e 4 de maio serão, por excelência, momentos de virtual networking e talks de temas atuais e úteis ao desenvolvimento e aceleração dos negócios, nomeadamente ao nível das finanças, marketing, abordagem a investidores, mitigação de risco, pitch training, e desafios da COVID-19, entre outros, sendo também abordado o Startup Academy Plan, uma ferramenta visual e intuitiva desenhada pelos Territórios Criativos para desenvolvimento do plano de negócios.

Os oradores serão empresários, investidores e consultores de negócios com vasta experiência, sendo que as talks de dia 22 de abril estarão abertas ao público em geral, que poderá acompanhar online as seguintes apresentações: «Startup scaling up and risk mitigation» e «How to approach an investor» com Paulo Andrez, presidente da Toys R US Iberia Holdings and EBAN – European Business Association Network; «The entrepreneurial track» com André Abreu, CEO da Sensaway, startup incubada na Startup Portimão; «Finances 4 Startups» com João Pereira, docente do IPAM e da Porto Business School e diretor na Portugal Ventures; e «Marketing 4 Startups», com Maria Loureiro de Lemos, CEO e co-fundadora da Eat.Drink.Discover.

No dia 5 de maio terá lugar uma conferência aberta ao público, sob o tema «O futuro das Smart Cities», que contará com a presença dos seguintes especialistas: Cláudia Leitão, ex-secretária de Estado da Economia Criativa do Brasil; Pedro Neves, consultor da UNECE – Comissão Económica das Nações Unidas para a Europa; António Bob Santos, da Agência Nacional de Inovação; e José Maia, fundador da GMT Hospitality.

No final da conferência, transmitida em live streaming, serão apresentados os projetos selecionados para o 1º Bootcamp de Aceleração Online no Algarve by StartUp Portimão.

A iniciativa destina-se a empreendedores, portugueses ou estrangeiros, com startups ou projetos em fase de aceleração, preferencialmente nas áreas das Smart Cities. Podem candidatar-se empreendedores oriundos de qualquer região de Portugal, privilegiando-se os que têm a sua atividade em Portimão.

As candidaturas são gratuitas e devem ser feitas até às 12h00 de 17 abril, através deste link. Ainda nessa data, às 22h00, serão divulgados os 12 projetos selecionados para participação.