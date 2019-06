Startup Portimão deu a conhecer projetos empreendedores do Bootcamp

Numa parceria com o ISMAT- Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes e envolvendo a comunidade académica na dinâmica do Bootcamp de Aceleração da StartUp Portimão, os finalistas da licenciatura em Gestão de Empresas apresentaram também os seus projetos perante um júri composto pelos docentes Rui Loureiro, Ricardo Oliveira e Carlos López-Cano Vieira.

O Bootcamp de aceleração dinamizado pela StartUp Portimão chegou ao fim no dia 25 de junho com uma sessão de apresentação de projetos empreendedores que teve lugar no auditório do Museu de Portimão, e que reuniu no mesmo palco empreendedores participantes no Bootcamp e finalistas da licenciatura em gestão do ISMAT que perante os vários elementos do júri, fizeram o seu pitch e defenderam as suas inspiradoras e inovadoras ideias de negócio.

Depois de quatro dias de formação intensiva nas instalações da Startup Portimão, e mais de 35 horas de formação intensiva com apoio de mentoria para alavancar os projetos, o pitch foi o ponto alto para os empreendedores que participaram no Bootcamp de Aceleração.

Txirte, de Filipe Pimenta; Focus Assessoria, de Soraia Polido; Bees in Tube, de Ana Oliveira; Alu, de Bruno Vieira; Amarca, de Patrícia Cardoso; Tecnologias Imaginadas de Luís Silva, Tiago Luís e Olívio Pereira e Skedeel, de Maycom Soares e Jessica Batista, foram os projetos do Bootcamp que subiram ao palco para a grande final perante um júri constituído por Maria Inês Barra do Faro Avenida, Gil Guilherme, Fundador emjogo.pt e Bruno António, da Dypall.

Numa parceria com o ISMAT – Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes e envolvendo a comunidade académica na dinâmica do Bootcamp de Aceleração da StartUp Portimão, os finalistas da licenciatura em Gestão de Empresas apresentaram também os seus projetos perante um júri composto pelos docentes Rui Loureiro, Ricardo Oliveira e Carlos López-Cano Vieira.

O projeto Lusomed dos alunos Vítor Vicente, Guilherme Teixeira e Chiril Harmoza foi o eleito pelo júri do ISMAT.

Pitch da Lusomed, projeto de alunos do Curso de Gestão do ISMAT.

A ideia de um software de informação clínica que permita a transferência de informação acerca do histórico clínico e exames anteriores de cada utente entre centros hospitalares viria a ser o projeto que, pelo lado inovador mereceu também escolha do júri da final, a cargo de Paulo Pinheiro da Parkalgar, Carolina Travassos do IAPMEI, Célia Pires do ISMAT, Luis Dias Martins do ISMAT e Francesco Berrettini da Algarve STP.

O empreendedor Filipe Pimenta que participou no Bootcamp da StartUp Portimão viu o seu projeto Txirte eleito como outro dos finalistas. Uma loja Online de t-shirts com temáticas geográficas (cidades, regiões e países) e de autor, promovendo designers e artistas das comunidades onde a TXIRTE está inserida.

O Click2Care dos empreendedores Luís Silva e Tiago Luís que está incubado na StartUp Portimão foi também finalista do Bootcamp.

Este é um projeto da empresa de tecnologia «tecnologias imaginadas», orientada ao desenvolvimento e suporte de soluções que aportem valor e qualidade de vida aos seus clientes, seja nas gestão das suas empresas ou no seu do dia a dia.

A ISMATuna animou o arranque da final do Bootcamp que contou ainda, na sessão de abertura, com a participação de Filipe Vital, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Portimão; Paulo Pinheiro, administrador da Parkalgar e Luís Matos Martins, CEO dos Territórios Criativos que realçaram de forma unânime a dinâmica da StartUp Portimão junto da comunidade empreendedora da região.

Rúben Pacheco Correia, fundador do Botequim Açoriano e jovem escritor foi o convidado para uma Talk inspiradora, tendo partilhado as suas histórias de vida e a forma como aos 22 anos de idade, não só conta com cinco obras publicadas como se prepara para expandir o seu negócio para uma rede de restaurantes não só nas ilhas do Açores e Madeira como também em Lisboa e Porto.

Para além de ter publicado o seu primeiro livro aos 14 anos e ser um empreendedor de sucesso, Rúben Pacheco Correia é Presidente do IPDJovem. No seu percurso, foi recebido e distinguido por várias individualidades, tais como, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Recebeu, no Brasil, a medalha académica da Academia de Letras e Belas Artes de Niterói.

Sobre o Bootcamp de Aceleração

A Startup Portimão, incubadora de negócios do município de Portimão, especialmente direcionada para as temáticas das Smart Cities lançou um Bootcamp de Aceleração a pensar nos empreendedores e empresários que pretendam alavancar o seu projeto ou negócio e aprofundar e desenvolver temas fundamentais para o seu sucesso.

O Bootcamp de aceleração desenvolvido em parceria com a Câmara Municipal de Portimão, o Autódromo Internacional do Algarve e os Territórios Criativos, decorreu nos dias 29 e 30 de maio e 24 de junho na StartUp Portimão e contou com mais de 35 horas de formação gratuita.

Do programa de formação dos primeiros dois dias fez parte uma nova abordagem de Modelo de Negócio Sustentável – o Good Business Model, e com módulos como o Empreendedorismo e Proposta de Valor, Os outros 4 P´s, Avaliação de Impacto, Ecossistema – Economia Circular, entre outros.

O segundo momento do Bootcamp, nos dias 24 e 25 de junho, foi especialmente dedicado a trabalhar o pitch dos projetos.

No dia 24 de junho, o dia começou com um momento de descontração, com uma corrida de Karts, no Kartódromo Internacional do Algarve.

Na parte da tarde, seguiu-se um espaço dedicado à mentoria aos projetos, o Speed mentoring, que contou com o conhecimento e experiência de especialistas de várias áreas: Carlos Rosa, do Grupo Moneris; Diogo Rojão, Zoomarine Algarve, Portugal; Paulo Bota, CCDR-Algarve; Carlos López-Cano Vieira, ISMAT –; Patricia Correia, Monte Santo Resort; Gil, Guilherme, emjogo.pt – software de gestão e comunicação para clubes desportivos; Maria Barra, Faro Avenida Business Center e André Reis, da Escola Boxe Portimão.

O programa terminou no dia 25 de junho com a apresentação pública dos projetos perante um reconhecido júri, onde se juntaram as apresentações dos alunos da Licenciatura em Gestão de Empresas do ISMAT.