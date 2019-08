Startup Portimão celebra segundo aniversário com 99 por cento de ocupação

Incubadora celebra o seu segundo aniversário no próximo dia 12 de agosto, a partir das 15h00, reunindo a comunidade de empreendedores, parceiros e amigos para comemorar a data e fazer um balanço da atividade com os seus principais dinamizadores.

Dois anos depois de ter aberto as suas portas, a Startup Portimão tem 99 por cento de ocupação e conta com dezanove projetos, dezasseis de incubação física e três de incubação virtual, de áreas distintas. A maior preponderância está na área do desenvolvimento de aplicações, seguindo-se a área do Turismo, Smartcities, marketing digital e área alimentar, num total de 24 postos de trabalho.

O dia a dia da Startup Portimão é marcado pela realização de atividades e workshops nomeadamente na área do marketing digital, frameworks e outras áreas de interesse e apoio aos empreendedores, para além da dinamização de Bootcamps com vista à aceleração de projetos incubados e abertos também à comunidade.

Recorde-se que aquele é também um ponto de encontro para as Geek Session, um evento de networking dedicado à partilha de conhecimento e experiência da comunidade tecnológica do Algarve, bem como para as reuniões semanais do FreeCodeCamp Portimão, onde qualquer interessado poderá aprender código de forma gratuita.

A incubadora do município de Portimão foi, neste último ano, certificada no âmbito do programa Startup Visa, um programa de acolhimento de empreendedores estrangeiros que pretendam desenvolver um projeto de empreendedorismo e/ou inovação em Portugal, com vista à concessão de visto ou autorização de residência para imigrantes, para além de integrar a Rede Nacional de Incubadoras, acreditada pela «StartUp Portugal – estratégia do Governo da República para o Empreendedorismo».

De forma a fazer o balanço destes dois anos de atividade, às 16h00, estarão à conversa Paulo Pinheiro, CEO da Parkalgar SA, Luís Matos Martins, CEO dos Territórios Criativos e um membro do executivo da Câmara de Portimão, seguindo-se a partilha da experiência do empreendedor mais antigo, Jorge Batista da Route Techonologies, e os empreendedores Rodrigo Borges e John Santos que, desde junho, estão incubados na StartUp Portimão no âmbito do programa Startup Visa.

Esta tarde de aniversário terá entretanto início com a apresentação do livro «9 Formas de Empreender com Personalidade», com a presença dos seus autores António Cordeiro e Luís Matos Martins

Às 17h00 será altura para cantar os parabéns e cortar o bolo, num momento de alegre convívio e networking entre todos os presentes.

Os interessados em participar neste segundo aniversário podem fazer a sua inscrição aqui. A participação é gratuita.