Start Work V mostra oportunidades profissionais para todos em Portimão

Projeto foi lançado pelo município em 2016.

O Portimão Arena vai receber a Start Work V – Mostra de Educação, Formação Profissional, Empreendedorismo e Emprego, entre 5 e 7 de março.

Este é um certame dedicado a adultos e jovens a partir dos 13 anos, cuja principal novidade será a participação dos três ramos das Forças Armadas.

O projeto, lançado pelo município de Portimão em 2016, quando o país atravessava uma profunda crise económica, tem contribuído para promover e divulgar ofertas de emprego e estágios profissionais, programas e medidas de apoio ao investimento, formação profissional, ensino secundário normal e profissionalizante e ensino superior.

Para já, estão confirmados mais de 40 expositores, um vasto conjunto de empresas e das instituições de ensino públicas e privadas, politécnicas e universitárias existentes do Algarve.

A Start Work contará pela primeira vez com a presença do Exército, da Marinha e da Força Aérea Portuguesa, a que se juntará a Agência Nacional Erasmus+ e o Instituto Português do Desporto e Juventude (IPdJ).

A feira, que terá entrada gratuita, decorrerá nos primeiros dois dias entre as 10 e as 18 horas, e a 7 de março entre as 11 e as 17 horas, estando incluídas na programação diversas iniciativas promocionais dos cursos lecionados pelas instituições de ensino representadas, bem como workshops, demonstrações temáticas e sessões de esclarecimento de curta duração.

A mostra é uma organização conjunta da Câmara Municipal de Portimão, Instituto de Emprego e Formação Profissional e Direção-Geral de Estabelecimentos Escolares – Direção de Serviços da Região do Algarve.