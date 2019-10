Localizada no Pavilhão do Sporting Clube Farense, a loja reabriu na quinta-feira, dia 17 de outubro, em clima de festa e otimismo.

No novo espaço comercial do Sporting Clube Farense está disponível a camisola oficial (preta e branca), para a época 2019/2020, que será utilizada pela equipa principal de futebol dos Leões de Faro no jogo da Taça de Portugal, frente ao CD Aves.

Além dos equipamentos estão também disponíveis outros artigos da marca Hummel (casacos, cachecois, ténis, coletes) com quem o clube celebrou um acordo de parceria para as próximas duas temporadas, com outra de opção.

A marca alemã será a utilizada em exclusivo pelo clube durante este período contratualizado.

Presentes na inauguração estiveram jogadores do plantel principal, elementos da estrutura diretiva do clube de Faro, onde se destacavam André Geraldes, CEO da Farense SAD, e João Rodrigues, presidente do histórico emblema algarvio.

Também Rogério Bacalhau e Paulo Santos, presidente e vice-presidente da Câmara Municipal de Faro, respetivamente, marcaram presença.

Em declarações ao «barlavento», André Geraldes afirmou que a reabertura do espaço é muito importante para aumentar as receitas do clube.

«Não estamos só a olhar pata o futebol. Estamos a olhar para o grande motor e a grande mola dinamizadora de tudo aquilo que é um clube. Estamos a fazer a reestruturação de várias áreas e a comercial é uma delas», disse.

«Esta loja vem na linha daquilo que estamos a fazer, que é aumentar receitas. A criação de mecanismos de entrada de capital esbate isso mesmo, a aposta nesta área de atividade que é muito importante para o Farense».

Geraldes fez ainda um balanço daquele que foi o primeiro ano como CEO: «muita coisa mudou. Infraestruturas, profissionalização da estrutura, a capacidade de dar resposta às necessidades da equipa técnica e de futebol profissional, houve um aumento de receitas e muita gente nova a entrar no clube».

Já João Rodrigues explicou que, além de ser um novo espaço, a loja do Farense funciona agora num horário mais alargado.

«Muitos sócios e adeptos pediam-nos para termos a loja aberta durante a semana e até mais tarde. Quisemos dar oportunidade a todos. É com muito orgulho que podemos agora concretizar esse desejo e dar estar oportunidade a todos os farenses».

Com a mesma linha de pensamento encontra-se Rogério Bacalhau, que enalteceu a inauguração para a relação afetiva que os sócios e adeptos possuem para com o clube.

«De alguma forma faz com que se liguem ainda mais ao clube. Os farenses gostam do futebol e gostam do facto do Estádio estar na cidade para poderem vir com as suas famílias ver os jogos, o que cria uma ligação muito importante e afetiva com a comunidade», disse o presidente da Câmara Municipal de Faro ao «barlavento».

«Este novo espaço põe aqui à disposição uma série de produtos, de fácil acesso, que, certamente vai fazer com essa mesma ligação afetiva aumente ainda mais».

A loja oficial do Farense encontra-se aberta de segunda a sexta-feira, das 16h30 às 20h30, sendo que, em dias de jogos está aberta o dia inteiro.

O clube algarvio recebe o Desportivo das Aves, da primeira divisão, amanhã, sábado, 19 de outubro, às 17 horas, no Estádio de São Luís, num encontro a contar para a terceira eliminatória da Taça de Portugal.