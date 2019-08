Site do Baixo Guadiana já dispõe de conteúdos em alemão

O site do Baixo Guadiana , conhecido também como Odiana, sobe mais um degrau na promoção e já conta com os seus conteúdos traduzidos em alemão, que se junta assim ao português e inglês. Além do idioma, a plataforma interativa disponibiliza também vídeos promocionais do território.

Sendo que uma elevada percentagem de turistas são de nacionalidade alemã, esta era uma antiga aspiração da Odiana, sendo uma lacuna na disseminação da informação que há muito pretendia colmatar.

A pretensão ganhou forma através do projeto PROMOTURIS – Plano de Promoção Turística e Cultural.

Na ferramenta tecnológica pode-se encontrar temáticas relacionadas com o território, a cultura, o desporto, o lazer, os sabores, a dormida, as compras e os serviços. Em suma, uma compilação que lança a região, dentro e fora do território nacional.

O objetivo desta plataforma, bem como de todas as ações promocionais desenvolvidas pela Odiana, é promover o turismo no Baixo Guadiana, com ênfase nas condições de excelência para a prática de um turismo de natureza ativo e sustentável.

Trata-se de mais um passo para a afirmação do Baixo Guadiana como destino de turismo de natureza por excelência, sob o mote «natureza sem fim».

Recorde que o site, adaptado para smartphones e tablets, está disponível desde 2016 e pretende proporcionar os instrumentos necessários, para visitar e (re) descobrir os segredos e recantos do Baixo Guadiana através de uma viagem online rápida, intuitiva e dinâmica.

Na plataforma pode também encontrar-se os vários materiais informativos e promocionais produzidos pela Odiana, como guias informativos e vários vídeos turísticos.

A destacar que esta ação é uma iniciativa da Odiana através do projeto PROMOTURIS, apresentado ao Aviso de Abertura ALG-14-2016-10 – Promoção Turística e Realização de Eventos Culturais, prioridade de investimento 6.3, financiado pelo Programa Operacional CRESC ALGARVE 2020.