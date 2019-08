Sistema «Via Verde Estacionar» chega a Lagos e a Loulé

A app «Via Verde Estacionar», dando continuidade ao seu plano de expansão, continua a alargar a sua cobertura para pagamento do estacionamento de rua a mais localidades.

Em agosto de 2019, com a chegada a Lagos e Loulé, fica agora disponível em 18 localidades, reforçando a presença de norte a sul de Portugal, em especial na região do Algarve e no período de maior procura.

A disponibilização da app nestas duas localidades algarvias representa uma oferta total de 2282 lugares de estacionamento tarifado nas ruas de Loulé Centro, Quarteira, Vale do Lobo e Vilamoura (em Loulé) e nos locais mais movimentados de Lagos (Avenida dos Descobrimentos).

São 1905 lugares de estacionamento em Loulé e 377 em Lagos, passando o total nacional de estacionamentos para 43966 lugares, em todas as 18 localidades onde já é possível usar o Via Verde Estacionar, de norte a sul de Portugal.

O «Via Verde Estacionar» tem como principais vantagens, «ser um serviço de pagamento de estacionamento de rua, universal e reconhecidamente simples, cómodo e seguro, baseado numa app para smartphone que não exige o uso do identificador Via Verde, dispensa moedas, pré-carregamentos e talões, permitindo pagar apenas o tempo efetivamente utilizado para estacionamento».

Assinalando o lançamento do serviço em Lagos e Loulé, serão realizadas iniciativas para divulgação da app, entre os dias 22 e 24 de agosto, nas ruas destas localidades, com o objetivo de promover este reforço de presença do serviço na região do Algarve, com foco no incentivo à experimentação.

A expansão do serviço de estacionamento de rua é uma forte aposta da Via Verde e enquadra-se numa estratégia mais alargada de cooperação com os diferentes operadores de mobilidade e estacionamento, como é o caso da Loulé Concelho Global, em Loulé, e da Lagos em Forma, na cidade de Lagos, com vista à mudança de paradigma do pagamento com moedas para a digitalização dos meios de pagamento.

Através da app, que é gratuita, o cliente poderá ainda antecipar ou prolongar o tempo de estacionamento sem ter de se deslocar junto do parquímetro e até localizar o veículo apenas com o seu smartphone.

Na prática, o sistema simplificará muito o processo, quer para os habitantes dos municípios onde a app já está disponível, quer para os visitantes.

No Algarve, o serviço está disponível em Tavira, Portimão, Vila Real de Santo António, Monte Gordo, e agora Lagos e Loulé.