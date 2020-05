Sistema Interno de Garantia da Qualidade da UAlg certificado pela A3ES

Reconhecimento «resulta do compromisso de toda a Comunidade Académica.

O Conselho de Administração da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES) decidiu certificar o Sistema Interno de Garantia da Qualidade da Universidade do Algarve (UAlg) pelo período de seis anos.

Este reconhecimento é da maior importância porque «a garantia da qualidade é um princípio fundamental na estratégia da Instituição», segundo admitiu a UAlg em nota de imprensa.

Para o reitor Paulo Águas, este reconhecimento «resulta do compromisso de toda a Comunidade Académica com a qualidade e melhoria contínua do desempenho da Instituição em todas as vertentes da sua missão».

Na sua opinião, «hoje somos diferentes, para melhor, estando na linha da frente das boas práticas a nível nacional. A obtenção da certificação plena não é um ponto de chegada, mas tão só mais uma etapa numa caminhada contínua de melhoria da qualidade dos nossos processos».

A política institucional para a qualidade da Universidade do Algarve encontra-se intimamente associada à missão e estratégia de desenvolvimento da Instituição, pelo que o Sistema Interno de Garantia da Qualidade da UAlg se baseia, na sua essência, em dois documentos, o Manual da Qualidade e o Plano Estratégico, que são coadjuvados por um terceiro documento, o Plano Anual de Atividades.

O Sistema Interno de Garantia da Qualidade da UAlg tem como função «garantir a qualidade e melhoria contínua da Instituição, no âmbito de cada uma das vertentes nucleares da sua missão e das áreas transversais» que as suportam: o ensino e a aprendizagem, a investigação e o desenvolvimento, a colaboração interinstitucional e com a comunidade, a internacionalização, as políticas de gestão do pessoal e os serviços de apoio. Tal só se torna possível através de um plano de monitorização contínua e de uma ação participativa de todos os intervenientes.

Deste modo, a UAlg «assume formalmente o seu compromisso com a garantida da qualidade e melhoria contínua das suas atividades, alinhada com os princípios da A3ES para os Sistemas Internos de Garantia da Qualidade nas Instituições de Ensino Superior».