Sir Bobby Robson vai dar nome a rua em Quarteira

A Câmara Municipal de Loulé organiza a cerimónia de descerramento da placa toponímica «Rua Sir Bobby Robson» na quinta-feira, dia 20 de junho, às 12h00.

Localizada no empreendimento Vila Sol, lugar do Morgadinho, freguesia de Quarteira, esta rua vai homenagear Sir Bobby Robson, falecido em 2009.

Um nome que será para sempre sinónimo de uma longa carreira futebolística e de um inigualável legado de beneficência em Portugal e Inglaterra.

Bobby Robson representou a seleção de Inglaterra durante a sua carreira, participando nos Mundiais de 1958 e 1962, como jogador, e como técnico principal, em 1986 e 1990, ano em que a Inglaterra alcançou as semifinais da competição.

A sua carreira no futebol durou mais de 55 anos. Após uma temporada de enorme sucesso a gerir os ingleses do Ipswich Town, em 1982, tornou-se selecionador de Inglaterra durante 8 anos.

Seguiu-se um período de cerca de 10 anos que funcionou como périplo europeu. Aos holandeses do PSV Eindhoven, seguiram-se o Sporting e o FC Porto. Depois, uma passagem pelos catalães do Barcelona, seguida de mais um ano no PSV Eindhoven, antes de regressar a casa para treinar o clube do seu coração – o Newcastle United.

Em 2002, Sir Bobby Robson recebeu o Título de Cavaleiro Real na Lista de Honras do aniversário da Rainha, e também recebeu o Prémio Presidente da UEFA por serviços prestados ao futebol.

Em 2007, foi distinguido como Personalidade do Ano pela BBC Sports.

Lutou durante 17 anos contra 5 cancros diferentes. Um ano antes do seu falecimento, juntamente com a sua esposa Lady Elsie, criou uma Fundação em prol da luta contra a doença no Nordeste de Inglaterra, que tem permitido contribuir significativamente para a investigação científica do combate ao cancro, bem como para o tratamento do mesmo.

Em Portugal decidiu abraçar a causa do torneio de Golfe do Resort Vila Sol, tendo este evento já angariado, após 16 anos, mais de um milhão de euros a favor do Refúgio Aboim Ascensão, em Faro.

Refira-se que esta artéria que pretende perpetuar a memória de Sir Bobby Robson integra um conjunto de 29 novos topónimos, bem como a numeração de polícia respetiva de cada artéria, que foram recentemente aprovados para esta área.

A Câmara Municipal de Loulé explica que «tem considerado a Toponímia e a Numeração de Polícia como dois instrumentos fundamentais para a organização territorial e para a qualidade de vida dos cidadãos do concelho, permitindo a orientação e comunicação entre pessoas e a chegada mais rápida dos meios de socorro».