Sindicato acusa Golfe da Quinta do Lago de «não proteger trabalhadores»

Sindicato diz que não estão a ser fornecidos equipamentos de proteção individual.

O Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Hotelaria, Turismo Restaurantes e Similares do Algarver acusou, em comunicado, a Sociedade de Golfe da Quinta do Lago de «não estar a cumprir as orientações da Direcção-Geral da Saúde».

Segundo o Sindicato, a acusação fundamenta-se por aquela unidade «alegadamente não estar a fornecer os equipamentos de protecção individual aos trabalhadores, nem estar a garantir a desinfecção e higienização de espaços, equipamentos e ferramentas utilizados pelos trabalhadores».

Esta situação «está a gerar uma grande preocupação nos trabalhadores, quer em relação à sua saúde quer com o receio de transportar a doença para o seio familiar», explica esta associação de defesa dos trabalhadores da hotelaria.

O sindicato «irá solicitar a intervenção da Autoridade para as Condições do Trabalho e da Administração Regional de Saúde do Algarve».