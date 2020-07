Alcantarilha e Messines passam a ter Áreas de Reabilitação Urbana

Município de Silves delimitou as Áreas de Reabilitação Urbana (ARU) para as vilas de Alcantarilha e de São Bartolomeu de Messines (ARU de Alcantarilha e ARU de SB Messines).

Esta delimitação traduz-se, genericamente, na definição de um conjunto de benefícios fiscais e apoios financeiros de que os proprietários de edifícios localizados dentro da ARU poderão beneficiar, caso promovam a sua reabilitação urbana.

Para mais informações, concretamente para aceder ao Aviso nº 10613/2020 e Aviso nº 10614/2020, de 16 de julho de 2020, à planta de delimitação e aos fundamentos para a delimitação, incluindo o quadro de benefícios fiscais e demais apoios financeiros, poderão ser consultados dois links (Alcantarilha e Messines)

Este instrumento (ARU) assume-se como «um mecanismo para estimular a mudança do paradigma da nova construção para o da regeneração e reabilitação urbana. Pretende-se, deste modo, valorizar o espaço urbano e o seu património edificado, ao mesmo tempo que se revitaliza o tecido económico e social».

A estratégia municipal de intervenção nas ARUs de Alcantarilha e de São Bartolomeu de Messines «concretiza um compromisso para com a competitividade e atratividade do território para pessoas e atividades, promotor de um dinamismo com pendor na inovação e criatividade, articulando e reconhecendo a diversidade patrimonial, concretamente o seu potencial de aproveitamento, num contexto sustentável e requalificado ao nível do espaço público e das condições de habitabilidade, num quadro participado, inclusivo, de justiça e coesão social», afirma a Câmara Municipal de Silves.

Assim sendo, a autarquia «tem vindo a empreender um importante esforço para envolver os atores locais, designadamente agentes económicos do ramo do imobiliário, entidades privadas e moradores, promovendo diversas reuniões de trabalho e de explicação do âmbito e ações previstas nestes projectos, com o objectivo de garantir a concretização e o sucesso das ARUs das vilas de Alcantarilha e de São Bartolomeu de Messines».

Por isso, o município apela a todos os que possam estar interessados em promover uma intervenção de reabilitação do seu imóvel que contactem os serviços municipais de ordenamento do território, através do 282 440 825 ou por e-mail, para obtenção de mais informações.