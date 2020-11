Silves tem serviço gratuito de recolha de Monos e Resíduos Verdes

Marcação de recolhas é feita por telefone.

A Câmara Municipal de Silves (CMS) está a desenvolver, desde maio de 2019, a campanha «Lixo Zero – Ambiente 100» e, nesse âmbito, tem ao dispor da população o serviço de recolha de Monos e Resíduos Verdes de forma gratuita até à quantidade limitada em Regulamento Municipal.

Este serviço é prestado pela autarquia em conjunto com as Juntas e Uniões de Freguesia do concelho. É mais uma iniciativa associada à campanha «Lixo Zero 0 – Ambiente 100», e pretende sensibilizar todos os participantes «para a necessidade de redução do lixo e diminuição da pegada ambiental».

O município relembra que «os resíduos vulgarmente abandonados no espaço público, como colchões, eletrodomésticos e mobílias velhas, constituem contraordenação grave punível por lei, de acordo com o Regulamento Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos e Higiene Urbana».

Assim, o executivo apela a que a população «marque a recolha de monos e resíduos verdes na Câmara Municipal ou na Junta de Freguesia da sua área de residência». Os contactos para o fazer são:

Alcantarilha – 282 322 506

Algoz/Tunes – 282 574 385

Armação de Pêra – 282 310 800

Pêra – 282 313 894

São Bartolomeu de Messines – 282 339 136

São Marcos da Serra – 282 361 118

Silves – 282 440 861