Silves tem novos horários para atividades no Complexo das Piscinas

Há várias regras em vigor para aceder às atividades.

O Complexo das Piscinas Municipais de Silves (CPMS) reabriu no dia 15 de junho, trazendo de volta algumas das suas atividades. Devido à situação que o país atravessa, fruto da pandemia de Covid-19, e às medidas de desconfinamento que têm vindo a ser gradualmente implementadas pelo Governo, este espaço tem novos horários de funcionamento.

O novo ginásio do CPMS foi um dos espaços que abriu, com limitação de utentes e funcionamento em blocos de horários de duração de 90 minutos. Os interessados deverão fazer a sua marcação prévia através da receção, pelo telefone 282 440 270.

As aulas de grupo/terra, tais como Yoga, Pilates, Zumba, Localizada, Pump, Cycling, HIIT e Core Training também voltaram a funcionar com blocos de horários, devendo a marcação ser feita no dia anterior ou no próprio dia (dependente de vaga) que pretende efetuar o treino. A Câmara Municipal de Silves informa ainda que, a partir do dia 1 de julho, estas atividades serão pagas.

Para frequentar as instalações do CPMS deverá cumprir as seguintes regras: usar máscara; desinfetar os pés e mãos à entrada; só pode entrar no edifício na presença de menos de dois utentes na receção, caso contrário terá de aguardar a sua vez no exterior; dirigir-se à receção e confirmar a sua entrada para o treino, assim como a sua saída; ir devidamente equipado de casa e ser portador de um calçado limpo para utilização exclusiva dentro das áreas de prática de atividade física.

Pode conhecer todas as regras de utilização do ginásio aqui.