Silves tem 200 beateiras gratuitas para estabelecimentos do concelho

Campanha é limitada às unidades existentes, para estabelecimentos de Restauração e Bebidas.

A Câmara Municipal de Silves, procedeu à aquisição de 200 Beateiras para entregar a empresas de Restauração e Bebidas do concelho, tendo como mote para este investimento a sensibilização «Lixo Zero Ambiente 100», direcionada para os problemas ambientais, e a entrada em vigor da penalização de quem atira beatas para o chão.

Estas beateiras «resultam da reutilização de plásticos reciclados, que criam de forma inovadora um produto bastante resistente para utilização em ambientes exteriores», explica a autarquia.

Em mais detalhe, este objeto «não é combustível e alia a utilização de resíduos plásticos, que não têm reciclagem possível, com a criação de equipamentos urbanos».

A iniciativa visa sensibilizar a população para as questões ambientais e alertar para a importância da colocação de resíduos no seu devido local, a fim de manter o espaço público limpo. Recorde-se que as coimas mínimas previstas, para quem for apanhado a lançar beatas para o chão, são de 250 euros, segundo a Lei 88/2019.

Qualquer empresa da área de restauração e bebidas pode ser candidata a receber este equipamento, mediante o envio de ficha de inscrição por e-mail. Esta campanha é limitada às unidades existentes.