Silves suspende prazos para os Planos de Pormenor em curso

Suspensão vigora enquanto durar a «situação excecional» causada pela pandemia.

A Câmara Municipal de Silves deliberou, em reunião realizada a 18 de maio, suspender o prazo para a conclusão do procedimento de revisão do PDM de Silves e dos procedimentos de elaboração dos Planos de Pormenor (PP) em curso, nomeadamente do PP da Cerca da Feira, PP do Ribeiro Meirinho, PP de Pêra Sul, PP da Feitoria Fenícia e PP de Vales de Algoz.

Esta suspensão de prazos produz efeitos a partir de 9 de março e vigorará enquanto a situação excecional de prevenção, contenção, mitigação e tratamento da infeção epidemiológica pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), motivador da doença COVID-19, se mantiver, não impedindo a prossecução dos trabalhos de revisão do PDM e de elaboração dos referidos Planos de Pormenor, enquanto decorrer o período de suspensão.

As deliberações que aprovaram as suspensões referidas anteriormente poderão ser consultadas no portal do município de Silves, nas áreas destinadas a cada um dos planos territoriais em causa, aqui.