Silves sensibiliza para o Cancro da Mama durante «Outubro Rosa»

Campanha tem âmbito mundial.

A Câmara Municipal de Silves apoia a Liga Portuguesa Contra o Cancro para assinalar outubro como o mês da luta contra o cancro da mama. Nesse sentido, e para despertar a participação da comunidade silvense, foram colocados laços no Edifício dos Paços do Município, sendo os mesmos também distribuídos a todos os colaboradores com funções de atendimento ao público, que os usarão no peito.

Em paralelo, a autarquia desafia a comunidade a juntar-se ao movimento «Outubro Rosa», propondo várias iniciativas: dinamização de formação dirigida às utentes dos Polos de Educação ao Longo da Vida, e a aquisição de 100 Kits da campanha «Outubro Rosa» a distribuir aos utentes, doentes oncológicas e técnicos que dinamizam atividades nas redes sociais do município de Silves;

«Outubro Rosa» é uma campanha anual realizada mundialmente, com a intenção de alertar a sociedade e promover o diagnóstico precoce do cancro da mama. Visa também divulgação de dados preventivos e sublinha a importância de olhar com atenção para a saúde.

Em Silves, tal como um pouco por todo o globo, a cor rosa alastra-se com o objetivo de permitir sensibilizar a população para a temática da prevenção e diagnóstico precoce do cancro da mama.