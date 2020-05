Silves retoma vacinação antirrábica de cães com marcação prévia

Vacinação custa 10 euros.

O município de Silves retoma a partir do próximo dia 1 de junho a vacinação antirrábica. A ação está sujeita a marcação prévia e decorre todos os dias úteis, das 9h00 às 12h30, nas instalações do Centro de Recolha Oficial de Silves (antigo canil), localizado no Parque de Máquinas e Viaturas da autarquia, em Oliveira da Guerrilha.

Os donos dos animais poderão, ainda, fazer a identificação eletrónica (obrigatória para efeitos de vacinação). Para além dos documentos do animal, os detentores dos animais deverão fazer-se acompanhar do seu Cartão de Cidadão ou, na sua inexistência, do B.I. e nº de contribuinte para que seja emitido o respetivo recibo de cobrança.

De acordo com o Edital da Direção Geral de Alimentação e Veterinária, a vacinação destina-se exclusivamente a cães, estando excluídos os gatos e os furões.

A taxa de vacinação possui o valor único de 10 euros, onde se inclui a colocação do transponder. No caso de ser necessário efetuar identificação eletrónica, o ato não será cobrado, sendo o valor de 2,50€, correspondente ao registo no Sistema de Informação de Animais de Companhia (SIAC), suportado pela autarquia de Silves.

A entrada no Centro de Recolha Oficial de Silves está sujeita ao cumprimento das regras impostas pela DGS, em virtude da COVID-19, nomeadamente ao uso obrigatório de máscara e do cumprimento das regras de etiqueta respiratória e de distanciamento.