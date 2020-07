Silves promove sessões de «Cinema ao Ar Livre» por todo o concelho

Atividade será realizada com várias regras de segurança.

A Câmara Municipal de Silves, numa parceria com o Cineclube de Faro, irá promover um Ciclo de «Cinema ao Ar Livre» nas freguesias do concelho. Esta atividade decorrerá nos meses de julho e agosto, sempre às 21h15.

As sessões estão marcadas para locais diversos, como: 24 de julho – São Marcos da Serra – Espaço Multiusos – Filme: «Campeões»; 31 de julho – Silves – Largo das piscinas municipais – Filme: «Variações»; 8 de agosto – São Bartolomeu de Messines – Anfiteatro da Junta de Freguesia – Filme: «Lúcia Cheia de Graça»; 13 de agosto – Algoz – Auditório Externo do Sport Algoz e Benfica – Filme: «Made in Bangladesh»; 14 de agosto – Tunes – Largo da Junta de Freguesia – Filme: «Parasitas»; 20 de agosto – Alcantarilha – Recinto Desportivo – Filme: «Mulher e Marido» e a 21 de agosto, em Pêra, no Recinto Desportivo, o filme «Bucha e Estica».

O objetivo desta atividade passa por «promover e dinamizar uma oferta cultural adequada aos tempos de COVID-19, levando o cinema até à população das freguesias do interior, neste período de verão, através de sessões de cinema ao ar livre, algo que foi muito comum nos tempos dos nossos pais e avós», explica a Câmara Municipal.

Atendendo ao período que se atravessa, o município de Silves adverte que, «fazendo-se cumprir a orientação 28/2020 da DGS em matéria de utilização de equipamentos culturais e eventos, deverão ser cumpridas as seguintes orientações no âmbito de atividades culturais ao ar livre: o recinto de espetáculo estará delimitado, o acesso será condicionado e controlado; acesso ao recinto apenas para os titulares de voucher de entrada (facultado no local); circuitos independentes de entrada e de saída; período de entrada e saída de público alargado; entrada de público desfasada, cumprindo as regras de distanciamento; lugares sentados com distanciamento físico entre espectadores de 1,5 metros; sessão sem intervalos; obrigatório o uso de máscara no acesso e sempre que deambular pelo recinto; poderá remover a máscara durante o espetáculo, apenas quando estiver sentado; não é permitido movimentar a cadeira.