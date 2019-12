Silves promove limpeza de linhas de água afetadas pelo incêndio de 2018

Câmara Municipal iniciou no presente mês trabalhos de limpeza das linhas de água nas zonas afetadas pelo incêndio que deflagrou em zona florestal do concelho, no passado ano de 2018.

A intervenção inclui trabalhos em diversas áreas: zonas queimadas, passagens hidráulicas e em áreas não afetadas pelo incêndio que, na prática se traduzem nas seguintes intervenções: destroçamento do material arbustivo e arbóreo queimado de menores dimensões com recurso a corta-mato no interior do leito da linha de água e margens, e remoção dos resíduos que se encontram a obstruir o fluxo regular das águas; desobstrução com recurso a maquinaria específica nas passagens hidráulicas; desobstrução e regularização do leito da linha de água, através da remoção de sedimentos, de vegetação arbórea e arbustiva viva, de resíduos vegetais, e de resíduos antrópicos nas áreas não afetadas pelo fogo.

Os principais objetivos destas intervenções passam por promover a regularização da rede hidrográfica severamente afetada pelo incendio, por forma a restaurar o bom funcionamento da rede hidrológica, prevenir constrangimentos de escoamento e promovendo o restabelecimento do bom estado ecológico dos ecossistemas.

Estes trabalhos são financiados pelo Fundo Ambiental e serão executados pela autarquia no âmbito do protocolo estabelecido com a Agência Portuguesa do Ambiente.