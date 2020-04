Silves preparou programa para celebrar o 25 de abril em casa

Atividades arrancam já hoje.

O Município de Silves preparou uma programação «especial» para assinalar o 25 de abril em casa, em tempos de pandemia.

Intitulada «Abril em Nós», esta programação arranca hoje e dura até domingo, dia 26 de abril. Integra o programa online «Silves entre 4 Paredes» e conta com iniciativas que irão decorrer através dos meios digitais do município (Facebook, Instagram e YouTube).

Hoje, às 18h00, a programação abre com «Lado P – Poemas de liberdade», com poemas de Ary dos Santos, pela voz de Napoleão Mira.

Amanhã, sexta-feira, 24 de abril, também às 18h00, o grupo de música tradicional portuguesa Cante Andarilho interpreta «Palavras de luta com liberdade dentro», que inclui mensagens de José Mário Branco, Vitorino Salomé e José Afonso.

As comemorações no dia 25 de abril, sábado, terão início com uma reunião extraordinária do executivo camarário, transmitida em direto pelos canais digitais do município a partir das 9h30.

Da parte da tarde, a ação simbólica «Grândola Vila Morena, a Liberdade Ecoa nas Ruas!!» convidará os munícipes a cantar à janela ou na varanda o célebre tema «Grândola Vila morena» e o hino nacional, às 15h00.

Mais tarde, às 18h00, o cantautor Samuel Quedas associa-se ao município numa singela homenagem ao músico e compositor José Mário Branco, falecido em novembro de 2019, com «A cantiga é uma arma de Liberdade».

A programação para este dia culmina com a atividade musical «Estamos Livres, e Agora?», às 21h00, com Domingos Campos a homenagear Abril e a liberdade.

Nesta sessão, os sons intemporais do passado e do presente irão cruzar-se numa mensagem pela descoberta do desafio que a liberdade coloca a cada passo, lembrando sempre a inquietude do que ainda está por cumprir.

A celebração da efeméride termina no dia 26 de abril, domingo, às 18h00, com a sessão de sugestões musicais «Disco voador». Sob o tema «O sonho de sempre na madrugada esperada», Sérgio Costa revisitará os sons de abril a várias vozes.

A presidente da Câmara Municipal de Silves, Rosa Palma, lembra que «apesar do cancelamento das iniciativas previstas para diversos espaços municipais, resultante da declaração do estado de emergência e das medidas de mitigação da pandemia, importa que continuemos a valorizar e a vivenciar os valores conquistados através da revolução de Abril, pois só assim continuaremos a pugnar pela construção de uma sociedade mais livre, mais justa e mais solidária», acrescentando que «mesmo numa altura em que atravessamos um dos maiores desafios das nossas vidas com o combate a este inimigo invisível, vamos continuar a lutar pela nossa liberdade, por nós e por todos».

A autarca termina com um desafio: «convido todos a viver Abril e, mesmo em casa, a celebrar os seus ideais de liberdade».