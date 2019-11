Silves organiza recolha de sangue e registo de medula óssea

Edifício da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Silves (AHBVS) acolherá no dia 20 de dezembro, entre as 9h30 e as 13h00, a ação de recolha de sangue e registo de medula óssea «Juntos ajudamos (+)».

A iniciativa é dinamizada pela Câmara Municipal de Silves em parceria com a AHBVS, Associação dos Dadores de Sangue do Barlavento Algarvio (ADSBA), Centro Hospitalar do Algarve e Instituto Português do Sangue e da Transplantação.

O objetivo é «sensibilizar a comunidade para a necessidade de reforço das reservas de sangue nos nossos hospitais e apelar ao espírito de solidariedade dos jovens no que toca à importância da dádiva de sangue».

Por motivos logísticos, deverá ser efetuada pré-inscrição junto do setor de Juventude da Câmara Municipal de Silves, pelos telefones 282 440 800 (ext. 2650) ou por e-mail.

Também pode ser efetuada com a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Silves, pelo telefone 282 445 452 ou da ADSBA, através do 282 417 295 ou 965 743 784.