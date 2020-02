Silves organiza ateliers de «Corte & Costura» por todo o concelho

Workshops estão limitados a 10 participantes.

A Câmara Municipal de Silves (CMS), através do seu sector de Educação, dinamizará diversos ateliers de costura nos meses de março e abril, em diferentes localidades.

Assim, Armação de Pêra e Pêra acolhem o workshop no dia 7 de março. São Marcos da Serra e São Bartolomeu de Messines terão o seu workshop a 21 de março e Tunes e Silves a 4 de abril.

Estas ações decorrerão sempre nos Polos de Educação ao Longo da Vida destas localidades.

As inscrições estão limitadas a 10 participantes por Polo, podendo ser feitas junto do sector de Educação da CMS, através do telefone 282 440 800, do endereço de correio eletrónico e nos diversos polos.