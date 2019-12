Silves instala novas condutas de água na antiga ponte rodoviária

A empreitada de obras públicas em curso contempla a implantação de novas infraestruturas de água e saneamento na Ponte Rodoviária de Silves, permitindo a desativação dos troços de conduta, instalados na Ponte Velha, que são foco de recorrentes roturas, causando fortes constrangimentos ao abastecimento de água à população da cidade, assim como um elevado volume de perdas de água.

A execução destas obras permitirá o lançamento no imediato do concurso público para a «Conservação e Restauro da Ponte Velha».

O investimento ascende a 440 mil euros, prevendo-se um prazo de execução de seis meses.

A empreitada integra uma candidatura da autarquia ao Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (PO SEUR), relativa à operação «Controlo e Redução de Perdas no Sistema de Abastecimento de Água no Município de Silves», no montante global de 1412315,86 euros, que beneficia da contribuição do Fundo de Coesão no montante de 559487,46 euros.

O município pede a melhor compreensão pelos inevitáveis transtornos causados em termos de mobilidade rodoviária e pedonal, não deixando de os mitigar, na medida do possível.

O investimento em apreço enquadra-se na linha de orientação estratégica de modernização e consolidação das redes de abastecimento de água e saneamento, de combate determinado às perdas de água e melhoria dos níveis de prestação do serviço público, em todo o concelho.