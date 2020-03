Silves emite recomendações sobre o tratamento de resíduos urbanos

Este é «um dos serviços mais relevantes para a comunidade».

A Câmara Municipal de Silves emitiu um conjunto de recomendações à população para tratamento de resíduos urbanos, neste período em que o país cumpre várias recomendações de isolamento e recato social a que todos são aconselhados para minimizar e prevenir a propagação deste surto de COVID-19.

Para o município, «a recolha de resíduos sólidos urbanos é um dos serviços mais relevantes para a comunidade e que assume, neste momento, ainda maior importância».

Assim, a Câmara apela à população para que tenha especial atenção nesta área e adote os seguintes cuidados no tratamento dos resíduos urbanos: deposite os resíduos preferencialmente entre as 19h00 e as 21h00 (evitando, desta forma, que os detritos permaneçam na via pública por períodos prolongados); acondicione os resíduos sempre em sacos bem fechados e não a granel; deposite os sacos dentro dos contentores e não em volta dos mesmos; separe as matérias recicláveis e deposite nos respetivos ecopontos; assegure-se de fechar a tampa dos contentores; evite a deposição de Monos e resíduos verdes na via pública e, sempre que possível, promova a contenção da produção de resíduos.

Neste momento, «todos os trabalhadores da autarquia são agentes de proteção civil. Continuam na linha da frente a garantir a prestação de serviços públicos de recolha de resíduos, de água e saneamento e higienização do espaço público, pelo que se solicita o apoio, a colaboração e o respeito de todos para que estes trabalhadores possam continuar a desempenhar a sua função da melhor forma e possam ver salvaguardados o seu bem-estar e o das suas famílias».

São, nas palavras da autarquia, «trabalhadores imprescindíveis que, diariamente, saem à rua no desempenho de funções essenciais para que todos possamos atravessar e ultrapassar este período, pelo que a colaboração de todos é de crucial importância».