Silves e Casa do Povo de Messines mostram ser «Mesmo Inclusivos»

Projeto «Somos Mesmo Inclusivos».

O município de Silves e a Casa do Povo de São Bartolomeu de Messines, no âmbito dos Contratos Locais de Desenvolvimento Social, criaram uma parceria para o desenvolvimento do projeto «Somos Mesmo Inclusivos!».

O objetivo desta iniciativa, sob a medida inerente ao eixo 2 – Intervenção Familiar e Parental, preventiva da Pobreza Infantil, consiste no desenvolvimento de um trabalho junto de crianças, jovens e famílias mais vulneráveis do concelho de Silves, apoiando-os nas diversas áreas sociais.

O apoio reflete-se em acompanhamentos sociais em todas as freguesias, campos de férias nas pausas letivas para crianças com menos oportunidades, apoio psicopedagógico, em parceria com os dois agrupamentos de escolas do concelho, atividades culturais/desportivas e promoção de competências parentais.

Este trabalho estende-se às diferentes faixas etárias, sempre com o objetivo de contribuir para o bem-estar da criança/jovem, através de ações de informação dentro e fora das escolas, apoios direcionados às necessidades especiais e, sobretudo, um trabalho em rede com os parceiros que já se encontram no terreno.