Silves e APEFA unem esforços para fortalecer literacia da população idosa

Protocolo assinado entre as duas entidades.

A Câmara Municipal de Silves assinou no dia 29 de Setembro, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, um protocolo de colaboração com a APEFA – Associação Portuguesa de Educação de Adultos – Aprendências.

Na cerimónia estiveram presentes a presidente da Câmara Municipal de Silves, Rosa Palma, e o Delegado Regional do Baixo Alentejo e Algarve da APEFA, António Manuel Felício Espírito Santo.

O documento pretende reforçar a dinamização das atividades junto dos adultos/idosos, através da implementação de atividades, cursos e eventos que promovam o combate ao analfabetismo, iliteracia e iliteracia digital, bem como a capacitação técnica e pedagógica de educadores de adultos afetos a projetos promotores de literacias, fomentando assim a intervenção interinstitucional e em rede com as diversas entidades do concelho.

A APEFA é uma associação sem fins lucrativos, que tem por objetivo a promoção, defesa e valorização e desenvolvimento de educação e formação de adultos, permanente e ao longo da vida.