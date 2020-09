Silves distribuiu máscaras a toda a comunidade escolar do concelho

Iniciativa visa sensibilizar «para a importância da prevenção».

A Câmara Municipal de Silves, no regresso a mais um ano letivo, distribuiu em todas as escolas públicas do concelho máscaras comunitárias reutilizáveis, destinadas ao uso pelos alunos com idade superior a 10 anos, professores, e demais profissionais afetos à atividade escolar.

Trata-se de uma iniciativa que visa sensibilizar «para a importância da prevenção e do cumprimento das regras de segurança no regresso às atividades letivas e que se junta à implementação de outras medidas, promovidas pela autarquia».

O município contou com a equipa do sector de educação da autarquia, que ficou responsável pela separação, embalamento e distribuição das máscaras.