Silves desafia residentes e visitantes a comprar produtos locais

«Compre Local Consuma Nacional» é o mote proposto pelo município numa nova campanha para alavancar a economia local.

A Câmara Municipal de Silves está a desenvolver uma campanha de promoção do Comércio Local, procurando colaborar e alavancar a economia local, ao mesmo tempo que apela ao consumo dos produtos nacionais, neste momento em que a retoma económica «é tão importante, especialmente a nível local».

Segundo a autarquia, «com o confinamento surgiram novos hábitos, intimamente ligados às redes sociais e plataformas online, onde toda a população desenvolveu a sua apetência para um contato menos direto com os produtos e com as lojas físicas, encontrando soluções para manter o afastamento social e consequentemente se manterem mais protegidas, ao mesmo tempo que satisfaçam as suas necessidades».

Por isso, esta campanha «irá abranger todos os serviços e comércio, num único local, permitindo a quem reside no concelho de Silves e a quem nos visita, que tomem conhecimento do que existe no território, quais os horários de funcionamento e um contato direto com o estabelecimento comercial via telefone ou email».

O que se pretende é «criar um centro comercial virtual, em que cada comércio/serviço esteja representado com a sua loja, e que possa mostrar os produtos que tem à disposição dos consumidores, de uma forma gratuita», detalha o município.

Para se associar a esta plataforma digital que está a ser construída neste momento, basta preencher o formulário disponível aqui e enviar o mesmo por e-mail.