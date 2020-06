Silves desafia a mostrar vivências da pandemia na primeira pessoa

Município une-se ao projeto «Dá-me um Abraço», para criar um livro que mostrará várias perspetivas dos tempos pandémicos.

A Câmara Municipal de Silves junta-se à iniciativa das associações «8 Séculos de Língua Portuguesa» e «Estorias.pt», para a criação de um projeto que pretende reunir o testemunho sobre a forma como os portugueses vivenciaram a pandemia COVID-19.

O objetivo é a edição de um livro, na primeira pessoa, sobre o tempo como viveram o confinamento e o desconfinamento. Esta antologia será tanto mais enriquecedora quanto mais diferenciada for a participação de pessoas: de diferentes idades, com situações diferentes, vivendo em locais diferentes e com diversas vivências.

A publicação do livro está prevista para outubro de 2020. Para participar no projeto basta fazer a sua inscrição, preenchendo o formulário aqui. Depois poderá escrever o seu texto, conforme as normas definidas no Regulamento de Participação.