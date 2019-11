Silves convida jovens a «falar de fotografia» com José Estiveira

Sessão ministrada por José Estiveira destina-se a adolescentes entre os 12 e os 17 anos e respetivos familiares.

A atividade tem lugar no dia 23 de novembro, sábado, às 15 horas, e abordará diversos conteúdos, que permitirão aos participantes melhorar a qualidade dos seus trabalhos fotográficos e, sobretudo, tirar melhor partido das máquinas que possuem.

Assim, o formador explicará os modelos de Máquinas Analógicas e Digitais, bem como a sua evolução ao longo do tempo.

Também dará uma perspetiva das várias funcionalidades das máquinas, nomeadamente sobre o obturador, diafragma, ISO, panning, braqueting, AEL e Deep Field.

A sessão aborda ainda a projeção de fotografias em variadas situações, as diferenças das objetivas e as suas potencialidades, o zoom óptico e digital e as várias vertentes de fotografia – da interior à exterior, passando pelo retrato, fotografia social, desportiva e macrofotografia.

José António Estiveira é natural de Silves e a sua paixão pela fotografia começou aos dezoito anos. Comprou a sua primeira máquina reflex e, seguidamente, todo o equipamento de laboratório tendo-se dedicado a fazer as suas próprias Fotos.

Há vinte anos que ministra Formação na área de Fotografia. Primeiro analógica, passando depois à digital. Considera-se «um purista da fotografia, já que a esta regista um fogaz momento e como tal é um documento histórico e não poderá ser alterado no seu conteúdo».

Tem feito, pontualmente, exposições de trabalhos no Museu da Marinha, Sociedade de Geografia, Casa do Alentejo, Celeiro de Borba, Casa Mora – Almada, Biblioteca do Montijo, AMACBarreiro, Biblioteca de Silves e no Aeródromo de Portimão, entre outros.