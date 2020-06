Silves conclui construção de açude na Quinta Pedagógica

Investimento ronda os 54 mil euros.

A Câmara Municipal de Silves concluiu a execução de uma bacia de retenção/açude na Quinta Pedagógica da localidade.

A obra, cujo investimento ascendeu a 54 mil euros, foi financiada pelo Fundo Ambiental, no âmbito do protocolo estabelecido com a Agência Portuguesa do Ambiente, com o objetivo de «mitigar o transporte de material sólido ao longo do curso de água e permitir o bom funcionamento da rede hídrica afetada pelos incêndios de 2018», que atingiram a Bacia Hidrográfica do Falacho.

O investimento «vem melhorar e diversificar o espaço educativo da Quinta Pedagógica de Silves, criando um novo polo de atratividade».