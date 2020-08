Silves comemora Dia do Município com programação de três dias

Várias atividades têm transmissão online.

As comemorações oficiais do Dia do Município de Silves, que decorrem a 3 de Setembro e que assinalam 831 anos sobre a conquista da cidade, terão início no dia 2 e prolongam-se até ao dia 4 de setembro.

A homenagem a atletas e a instituições e concertos são algumas das iniciativas que assinalam esta efeméride. O programa arranca no dia 2 de setembro às 18h00, precisamente com a homenagem aos atletas medalhados nas freguesias e uniões de freguesia do concelho.

Já no dia 3 de setembro, as celebrações serão marcadas pela comemoração dos 30 anos do Museu Municipal de Arqueologia de Silves, numa sessão que terá lugar pelas 17h30.

No Castelo de Silves, também às 17h30, decorrerá a homenagem municipal de Mérito Cívico com apontamentos musicais de Verónica Monteiro, Matt Lester e Tuka Moura.

A programação deste dia culminará com o concerto «Amália Inesquecível», integrado nas Comemorações do Centenário de Amália, às 21h30, no mesmo local.

No dia seguinte, as comemorações do Dia do Município prosseguem com a inauguração da Exposição de Fotografia «Silves da Serra ao Mar», de André Boto, na Igreja da Misericórdia de Silves, às 21h00. As cerimónias terminam no Castelo de Silves, às 22h00, com o concerto de Cristóvam , vencedor dos International Portuguese Music Awards 2019, nas categorias de «Música do Ano» e «Melhor Atuação Pop», com o tema «Burning Memories» e autor de «Andrà Tutto Bene», afamado hino de esperança face à atual situação pandémica mundial.

Atendendo à lotação do espaço, e por forma a garantir o cumprimento das orientações da Direção-Geral de Saúde em matéria de segurança e saúde pública, os eventos do dia 3 e 4 de setembro serão transmitidos em live stream através do Facebook Live e do YouTube do município de Silves.