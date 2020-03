Silves cancela corte de água previsto para amanhã (17 de março)

Medida surge em virtude das recomendações para a população permanecer em casa.

A Câmara Municipal de Silves informa que «foi cancelado o corte ao fornecimento de água nas habitações localizadas no cruzamento da R. Dom Afonso III com o Largo dos Mártires da Pátria», agendado para o próximo dia 17 de março (terça-feira), entre as 8h30 e as 15h00.

Esta medida visa garantir o acesso e manutenção das condições de higiene e limpeza necessárias face ao surto de COVID-19, pelo que a intervenção «será agendada para data a anunciar oportunamente, assim que as condições de saúde pública o permitam».