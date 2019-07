Silves Beer Fest volta a ser paraíso para os amantes da cerveja

Música, artesanato, gastronomia, outras atrações e, naturalmente, muita cerveja: a edição de 2019 do Silves Beer Fest garante cinco dias de festa, entre 17 (quarta-feira) e 21 (domingo) de julho.

Os visitantes podem contar com mais de 50 cervejas diferentes para provar, incluindo várias produções artesanais criadas a partir de produtos locais, como a laranja ou a alfarroba. Haverá também uma versão sem glúten para tornar a festa mais inclusiva.

O certame mantém a linha de crescimento registada nos últimos anos, com novas marcas presentes, uma alargada oferta gastronómica e um cartaz musical que abrange diversificados gostos, desde o rock ao cante alentejano.

As portas abrem diariamente às 18 horas e o evento encerrará às 2h00, à exceção do último dia, em que o fecho ocorrerá à 1h00.

A entrada é gratuita e a caneca de vidro alusiva ao evento, que permitirá aos visitantes degustarem as cervejas disponíveis, tem um custo de 2,50 euros.

O evento é o mais antigo do género no Algarve e um dos mais antigos do país. A sua primeira edição aconteceu em 1978 e, depois de um período de interregno, foi retomado em 2017, numa organização do Silves Futebol Clube, emblema que celebrou no dia 4 de abril do corrente ano o seu centenário.

Abaixo, a programação completa dos palcos do Silves Beer Fest:

17 de julho – quarta-feira:



South Kick Band

5Ex Band

18 Julho – quinta-feira:



Fole´Percussion

Brasa Doirada

19 Julho – sexta-feira:



Jean Paul Rena

Beto Kalulu & Banda Afro-Latina

20 Julho – sábado:



Beatrice Band

Sesame Street Band

21 Julho – domingo:



Fred Paradiso Group

Sesame Street Band

No palco 2, a animação será garantida por Vasco Dantas e DaLoura.