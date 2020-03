Silves anuncia subcomissão para acompanhar pandemia COVID-19

Município também anunciou cancelamento da campanha de vacinação antirrábica em cães.

Na sequência da reunião da Comissão Municipal de Proteção Civil ocorrida há momentos com a Delegada de Saúde, em Silves, a Câmara Municipal de Silves anunciou a criação de uma subcomissão mais restrita «que pretende ser um agente mais expedito no terreno, com funções de monitorização e acompanhamento em tempo real da evolução da pandemia no concelho, por forma a permitir uma atuação mais rápida e adequada das medidas a tomar no âmbito da contenção deste surto».

A subcomissão é composta pela Autoridade de Saúde no município (Delegada de Saúde) – que preside -, Coordenador Municipal de Proteção Civil, e por um elemento de cada uma das seguintes entidades: Corpo de Bombeiros de Silves, Corpo de Bombeiros de São Bartolomeu de Messines, Delegação da Cruz Vermelha Portuguesa Silves/Albufeira, GNR, Autoridade Marítima e Segurança Social.

Esta subcomissão reunirá semanalmente através de videoconferência e, extraordinariamente, sempre que necessário, enquanto vigorarem todas as medidas preventivas e de contenção em vigor.

O município de Silves relembra que «a prevenção é fundamental no combate a este surto, pelo que a colaboração de todos é de crucial importância».

Campanha de vacinação antirrábica cancelada

Também perante o surto COVID-19, o município de Silves cancelou a itinerância da campanha de profilaxia da raiva e de outras doenças que poderão ser transmitidas pelos animais ao homem (zoonoses).

Todos aqueles que não tiveram possibilidade de efetuar a vacinação dos seus cães na primeira ronda de vacinações, poderão efetuar agendamento com o Gabinete Médico Veterinário, utilizando para o efeito o e-mail ou o telefone 282 440 800 (ext. 1121).

De referir que as ações da campanha mencionadas destinam-se exclusivamente a cães, estando excluídos os gatos e os furões. A taxa de vacinação (taxa E) possui o valor único de 10 euros, onde se inclui a colocação do transponder.

De salientar que o valor de 2,50 euros, correspondente ao registo no Sistema de Informação de Animais de Companhia (SIAC), será suportado pelo município de Silves.

Para além dos documentos do animal, os detentores dos animais a vacinar/chipar deverão fazer-se acompanhar do seu Cartão de Cidadão ou, na sua inexistência, do B.I. e nº de contribuinte para que seja emitido o respetivo recibo de cobrança.