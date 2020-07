Silves adquiriu novo autocarro para transporte de crianças e adultos

É o segundo autocarro adquirido pela Câmara Municipal de Silves.

O município de Silves anunciou na sexta-feira, 17 de julho, a aquisição de um autocarro de 53 lugares para o transporte de passageiros, num investimento que ascendeu aos 275 mil euros.

Trata-se do segundo autocarro adquirido, que conclui a modernização da frota e permite a melhoria do serviço público prestado no transporte de crianças e adultos, que se enquadra no âmbito mais alargado da política municipal de apoio às escolas, coletividades e outras instituições do concelho de Silves.

As cedências gratuitas são efetuadas com base em regulamento, tendo sido retomadas em 2014. As cedências dos autocarros podem ser consultadas aqui.