SHARE Algarve regressa em abril e promete a melhor edição de sempre

O SHARE Algarve vai regressar a Vilamoura nos dias 14 e 15 de abril e promete ser o melhor até à data, com oradores internacionais, workshops, concursos de empreendedorismo e speed-networking.

Voltando a ocupar o espaço do Centro de Congressos do Algarve, o SHARE Algarve 2020, evento que traz CEO’s, diretores de marketing, líderes de indústria e curiosos a Vilamoura, já tem cartaz fechado e há novidades.

Nesta quarta edição do SHARE Algarve o palco principal voltará a receber oradores das mais diversas áreas mas este ano, «o intuito é partilhar histórias reais e casos de sucesso», afirma Jorge Cabaço, fundador do evento.

Já o palco de Marketing terá uma componente mais práctica este ano, com workshops para um máximo de 100 participantes ao longo dos dois dias.

Na área da inovação, uma vertente que a organização está determinada em desenvolver na região, a conferência será o palco para um concurso de Startups, com um prémio de 5000 euros serviços e mentoria da ASA Accelerator para a startup vitoriosa.

Este ano, e apenas para aguçar o apetite, já que a lista dos oradores será divulgada ao longo do mês de março, o Centro de Congressos do Algarve acolhe nomes como o de Tim Vieira, Francisco Morgado Véstia, Gonçalo Castel Branco, Adam Haywood, Andreas Muller, entre muitos outros e das mais diversas áreas.

Tim Vieira, conhecido pela sua participação no Shark Tank Portugal, é CEO da Brave Generation Europa e tem investimentos em Portugal nas áreas da Agricultura, Serviços, Tecnologias de Informação, Recursos Humanos, Produção de Cinema e em Real Estate e Turismo.

Uma adição interessante ao painel de oradores da quarta edição do SHARE Algarve 2020 dada nova vertente de inovação e concurso de Startups da conferência.

Já Francisco Morgado Véstia, Country Manager da SamyRoad, a maior agência de Marketing de influencers da Europa e América Latina ou Gonçalo Castel Branco – reconhecido estratega político e responsável por projetos como o «The Presidential» e «Chefs on Fire».

Adam Haywood, diretor criativo da Mantra Collective já trabalhou com agências como a FCB Inferno, Leo Burnett, Wieden & Kennedy, Publicis and Euro RSCG.

Ajudou a lançar produtos e marcas para clientes nas mais diversas indústrias e promete trazer ao palco insights valiosos nestas duas áreas.

Andreas Mueller, reconhecido especialista de SEO, trará uma componente mais prática, lançando um workshop sobre o tema no palco de Marketing.

Esta quarta edição da conferência que em 2017, na sua estreia, deixou logo uma marca no panorama nacional estará mais adulta, com um painel de luxo, e pronta a resolver alguns desafios das últimas edições.

Uma das grandes mais-valias do SHARE acaba por ser a oportunidade de fazer networking já que é raro, no Algarve, ter tantos profissionais de marketing e comunicação no mesmo local.

No entanto, o networking nem sempre flui naturalmente, especialmente com um programa rico em apresentações.

Assim, este ano, «decidimos criar dois momentos de speed networking, para pôr pessoas a falar, trocar contactos e, quem sabe, formar parcerias», afirma Maria Nobre de Carvalho, Relações Públicas da conferência.

«Não é um conceito novo, mas é a primeira vez que o trazemos para o SHARE e estamos confiantes que será um sucesso», diz.

Este ano, o número de bilhetes será igual ao do ano passado, 1200 (com valores entre os 70 e os 190 euros), e os mesmos já estão à venda aqui.

Até 29 de fevereiro encontram-se disponíveis os bilhetes Early Bird (a 70 euros + IVA).

Uma parceria com a Universidade do Algarve, oferece ainda bilhetes a 35 euros para estudantes, bilhetes estes apenas disponíveis para compra diretamente com a organização e mediante apresentação de comprovativo de inscrição no ensino superior.