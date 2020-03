Share Algarve 2020 adiado para outubro mas inscrições continuam válidas

A SHARE Algarve 2020 – Conferência Internacional de Marketing e Inovação, estava marcada para o inicio de abril no Centro de Congressos do Algarve em Vilamoura. Organização decidiu adiar devido à pandemia de Coronavírus.

A equipa do SHARE Algarve informou hoje os parceiros que «tem vindo a monitorizar o desenvolvimento do surto de COVID-19 há umas semanas. Até à semana passada, com base nos dados e informações que tínhamos, os quais tentámos reunir de fontes científicas e credíveis, a abordagem do pânico precoce estava fora de questão e estávamos comprometidos em prosseguir com o evento confirme planeado».

«Infelizmente, muita coisa mudou nos últimos dias e agora vêmo-nos forçados a rever a nossa decisão. Portugal já tem casos confirmados. Os modelos de como o vírus se tem propagado noutros países e as informações que nos chegam da Organização Mundial da Saúde (OMS), Serviço Nacional de Saúde (SNS) e Direção-Geral da Saúde (DGS) apontam para o pico de taxas de infecção para os meses de março e Abril. Embora o número de casos confirmados continue baixo de momento, reconhecemos que o futuro é difícil de prever e isso pode mudar», diz a organização.

Acima de tudo, «e seguindo as indicações e apelos dados pelas instituíções competentes, cabe-nos a responsabilidade de assumir uma posição que permita, ao máximo, conter a situação – para que o risco de contágio se minimize e para que o nosso sistema de saúde tenha a capacidade para receber, e tratar, doentes em situações graves».

Como tal, foi deliberado que o SHARE Algarve será adiado para os dias 22 e 23 de outubro 2020.

«Continuaremos a analisar a situação de perto e ver como a situação progride, a nível nacional e global, antes de anunciar a nova data, assegurando desde já, que o SHARE Algarve se irá realizar em 2020 e assim que a situação estabilizar».

«É importante mencionar algumas coisas que são normalmente negligenciadas, mas que são importantes referir neste momento. O orçamento para fazer o SHARE Algarve é, na melhor das hipóteses, zero (e geralmente negativo). Cada cêntimo que recebemos de patrocinadores vai direto para cobrir custos do nosso venue, custos de produção e outros materiais assim como recursos e serviços que precisamos de adquirir».

«Não contabilizamos custos associados à nossa equipa, amigos e voluntários, assim como o de vários parceiros envolvidos que nos têm ajudado a tornar o SHARE uma realidade. Escusado será dizer que há muita motivação pessoal, paixão (e talvez um toque de insanidade) de todos os membros da nossa equipa. Isto significa que, primeiro, o SHARE Algarve não é, para nós, um negócio».

«Estamos sempre genuinamente gratos pelo apoio dos nossos patrocinadores e parceiros. Todos os distúrbios na relação custo/receita são um grande problema para nós – suficiente para perdemos noites de sono».

Portanto, «uma decisão desta natureza não é tomada de forma leve e respeitamos, acima de tudo o compromisso de todos os nossos patrocinadores e parceiros em apoiar o SHARE, assim como o voto de confiança de todos os que já compraram bilhetes para a conferência».