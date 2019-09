Setembro também é mês Dourado em São Brás de Alportel

Setembro é o mês internacional de sensibilização para o Cancro Infantil. Ciente desta dura realidade, que bate à porta 400 novas famílias, em cada novo ano, em Portugal, e da importância de sensibilizar a população sobre esta realidade, que ainda está envolvida em muito desconhecimento e preconceito, o município de São Brás de Alportel associou-se à iniciativa internacional «Setembro Dourado», que em Portugal é dinamizada pela Associação Acreditar – Associação de Pais e Amigos de Crianças com Cancro, com o objetivo de dar a conhecer questões da oncologia pediátrica a toda a sociedade.

Nesta circunstância, o edifício dos Paços do Município apresenta, simbolicamente, durante o mês de setembro, um laço dourado e dinamiza um conjunto de ações de sensibilização e informação.

Neste âmbito, o município acolherá também duas ações de sensibilização e despiste do cancro cutâneo, marcadas para os próximos dias 14 e 21, no Mercado Municipal de São Brás de Alportel.

As ações são dinamizadas pela Associação Oncológica do Algarve e decorrem, entre as 9h30 e as 12h30, no espaço exterior do Mercado Municipal, onde vai estar uma unidade móvel de saúde. As ações estão inseridas na campanha «Verão sem escaldão…. Você esquece… mas a sua pele não!», que a Associação Oncológica do Algarve tem estado a difundir com o objetivo de recordar que os efeitos dos escaldões não desaparecem com a renovação da pele e que é preciso proteger.