Sérgio Vieira (Farense) satisfeito com «mais uma etapa de evolução»

No rescaldo da partida que opôs hoje, sábado, 14 de setembro, o Farense ao Vilafranquense, e que terminou com a vitória dos algarvios por 3-0, o treinador dos homens de Faro, Sérgio Vieira, era um homem satisfeito com o cumprimento «de mais uma etapa de evolução».

Para o técnico, era importante «ganhar sem sofrer golos». «O número de oportunidades, o nosso domínio na posse, tudo isso prova que a nossa vitória foi 100% justa».

Filipe Moreira, técnico do conjunto de Vila Franca de Xira, também considerou o resultado «justo», admitindo que a sua equipa fez «a pior primeira parte desde que estou no clube».

O treinador do Vilafranquense afirmou que os primeiros dois golos do Farense foram «dois tiros muito fortes no nosso porta aviões», fruto de uma «péssima entrada, quem entra assim convida os outros a querer ganhar».