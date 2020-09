Semana Europeia do Desporto arranca hoje em Portimão

Atividades estão adaptadas ao contexto de pandemia.

O município de Portimão associou-se novamente à Semana Europeia do Desporto #BeActive, que decorre a partir de hoje, dia 23 de setembro, e até dia 30 de setembro, numa parceria com o Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) no âmbito do Programa Desporto Para Todos.

Para esta semana dedicada ao desporto, foi preparado um conjunto de propostas com o objetivo de desafiar os munícipes a praticarem atividade física e desportiva, sensibilizando ao mesmo tempo todos os segmentos da população para a importância e vantagens de uma prática regular de exercício.

Face à crise pandémica originada pelo novo Coronavírus, todas as atividades previstas serão adaptadas ao atual contexto, garantindo as determinações emanadas pela Direção-Geral da Saúde.

Destaque na programação para o Dia do Desporto Outdoor, agendado para amanhã, quinta-feira, 24 de setembro, com sessões gratuitas de marcha e corrida, a partir das 18h30, orientadas por técnicos especializados. Os interessados em experimentar a modalidade deverão inscrever-se durante o dia de hoje através de e-mail.

Será ainda possível experimentar canoagem, gaivota e paddle a 27 de setembro, dia dedicado ao Desporto Náutico, além de surf e vela adaptados, agendados para o dia seguinte, consagrado ao Desporto Inclusivo. Os interessados em experimentar estas atividades deverão inscrever-se através dos respetivos e-mails, disponíveis no programa oficial, aqui.

Ainda hoje existirá o dia do Desporto no Trabalho, no qual o município de Portimão desafia os seus colaboradores a fazerem uma «pausa ativa» ao longo da sua jornada de trabalho, com o objetivo de combater o sedentarismo e promover a saúde e qualidade de vida de todos.

A Noite#BeActive, agendada para 26 de setembro, contará com o apoio da Portinado e traduz-se num espetáculo de natação artística, a que todos os interessados poderão assistir online, a partir das 21h30, na página Portimão Mais Desporto para Todos.

A Semana Europeia do Desporto é uma iniciativa da Comissão Europeia e tem como principal objetivo a promoção dos benefícios da prática regular de desporto, sendo celebrada simultaneamente em 38 países, com a coordenação portuguesa a cargo do IPDJ. Para o efeito foi criado, há cinco anos, o movimento #BeActive, incentivando toda a gente a dinamizar iniciativas de carácter aberto e gratuito, de forma a motivar e envolver os cidadãos na adoção de estilos de vida ativos e saudáveis.