Seleções de futebol sub-17 jogam em Albufeira, Lagos e Parchal

Estádio Municipal de Albufeira acolhe dois jogos do Torneio Internacional do Algarve em futebol sub-17, onde também participa a seleção Nacional que jogará no Parchal e em Lagos.

Em Albufeira, o jogo de sábado, dia 8 de fevereiro, coloca frente a frente a seleção da Espanha e da Alemanha, a partir das 12h00, enquanto na segunda-feira, 10 de fevereiro, à mesma hora, entram em campo as seleções de Espanha e Coreia do Sul.

O Torneio de sub-17 de equipas masculinas prossegue nesse mesmo sábado, às 16h00, no Parchal, no Estádio Municipal da Belavista, com a partida entre Portugal e a Coreia do Sul.

Segundo o selecionador José Guilherme, na página virtual da Federação Portuguesa de Futebol, esta será «uma competição extremamente importante para o nosso desenvolvimento e para aparecermos na Ronda de Elite mais preparados, competentes e com essas lacunas que estão identificadas ultrapassadas ou, pelo menos, minimizadas».

Sublinhando a importância deste Torneio, refere que compreende «equipas bastante fortes» e que vai permitir «levar-nos aos nossos limites e só assim é que poderemos evoluir».

Na segunda-feira, 10 de fevereiro, também haverá jogo no Estádio Municipal de Lagos: defrontam-se Portugal e Alemanha, a partir das 15h00.

O torneio despede-se a 12 de fevereiro, quarta-feira, com as partidas Portugal – Espanha (Parchal) e Coreia do Sul – Alemanha (Lagos), ambas com pontapé de saída às 16h00.