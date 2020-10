Seis municípios algarvios recebem apoios para melhorar bem-estar animal

Seis municípios do Algarve vão receber 183536 euros para investir na melhoria do bem-estar animal, no âmbito do programa de concessão de incentivos financeiros para a construção e modernização dos centros de recolha oficial (CRO) de animais de companhia.

As seis candidaturas aprovadas representam um investimento global de 796708,26 euros, correspondendo à construção dos novos CRO de Monchique (investimento de 141360,21 euros), São Brás de Alportel (247407,65 euros) e Tavira (264894 euros), os quais beneficiam de um incentivo de 50000 euros para cada projeto.

Estão ainda inseridas no investimento a ampliação da capacidade do CRO de Albufeira (investimento de 8840 euros e incentivo de 3536 euros), modernização e ampliação do CRO de Lagos (50000 euros de investimento, 15000 euros de incentivo) e modernização do CRO de Portimão (84206,40 euros investidos, com incentivo de 15000 euros).

Nos CRO de Monchique, Portimão, São Brás de Alportel e Tavira serão criados espaços para esterilizações.